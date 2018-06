Brasileiro é preso com cocaína líquida em Barcelona

Um jovem brasileiro foi preso no aeroporto de Barcelona acusado de transportar 1.300 gramas de cocaína líquida. O rapaz viajou entre a Colômbia e a Espanha com 88 pequenos cilindros da droga no estômago.

Mayler C.R., 22 anos, teria embarcado em Bogotá, depois de engolir as cápsulas plastificadas de 15 gramas cada. Segundo a polícia espanhola, o brasileiro chamou atenção "porque demonstrou grande nervosismo e deu respostas incoerentes ao ser perguntado sobre o motivo da sua viagem à Barcelona", disse um porta-voz da polícia espanhola.

Ao não encontrar objetos suspeitos na mala, os funcionários do Serviço Espanhol de Aduanas do aeroporto recomendaram a polícia fazer exames de raio-X no passageiro. A droga estava em estado líquido "compactada em um plástico fino e fechado de forma térmica", explicou a polícia.

O brasileiro foi levado ao hospital de Bellvitge, em Barcelona, para expulsar as cápsulas e fazer uma lavagem de estômago.

Segundo a polícia, a cocaína líquida tinha "forma espessa e cor de mel". E o passageiro correu perigo de vida ao voar com a droga no estômago porque, se algum dos cilindros estourasse, "haveria uma alta probabilidade de parada cardíaca".

Assim que saiu do hospital o brasileiro foi levado à delegacia, acusado de delito contra a saúde pública por tráfico de entorpecentes e pode ser condenado a uma pena de três a nove anos de prisão.

Esta foi a maior apreensão de cocaína líquida no aeroporto de El Prat em Barcelona. E foi também a segunda encontrada em 2009, já que no mês de maio um colombiano foi pego com 966 gramas camufladas em 60 cilindros.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.