Brasileiro é preso na Espanha acusado de tráfico de drogas no Reino Unido

MÁLAGA, ESPANHA - Um brasileiro de 32 anos foi detido pela polícia da Espanha em Málaga, no sul do país, em razão de um mandado de prisão emitido pelas autoridades do Reino Unido pelo crime de tráfico de drogas.

Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, o suspeito foi identificado perto de sua casa e detido depois de verificada a validade do pedido, informou a polícia nesta quarta-feira, 17.

A suspeita é de que ele tivesse um papel de destaque em uma organização criminosa de origem brasileira que escondia drogas em apartamentos turísticos de Londres, e depois distribuía aos seus clientes por meio de mensageiros.

A droga era paga com dinheiro ou depósitos em contas bancárias em nome de uma pessoa fictícia, segundo a fonte.

De acordo com o mandado de prisão, há outros cinco acusados de ligação com o caso, que envolve drogas no valor de mais de dois milhões de libras (mais de R$ 9,8 milhões). / EFE