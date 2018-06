Brasileiro é resgatado em montanha na Argentina após uma semana desaparecido

A polícia argentina resgatou um turista brasileiro que estava desaparecido há uma semana, quando foi surpreendido por uma forte nevasca ao subir uma montanha no sul do país. Jonathan Candido, de 26 anos, foi resgatado por uma patrulha da polícia de fronteira no cerro Lindo, na província de Rio Negro.

Segundo informou nesta quarta a força de segurança em um comunicado, o jovem havia começado a subida da montanha no dia 14, quando foi surpreendido por fortes nevascas. Ao perder contato, dias depois os familiares de Candido denunciaram o caso à polícia de Rio Negro, o que levou à ativação de um plano de subida e busca em conjunto com o grupo especial de alta montanha do Esquadrão 35 da polícia, com base na localidade de El Bolsón.

Com temperaturas de 15 graus abaixo de zero, a busca foi dificultada pelas condições climáticas que causaram a queda de árvores e a impossibilidade de identificar os caminhos. Os agentes, no entanto, acreditavam que Candido tivesse conseguido chegar a um refúgio situado a 1.450 metros de altura, onde o encontraram com "escoriações nos membros, princípio de hipotermia e fadiga", indica o comunicado.

Depois de estabilizado, o turista foi levado pela equipe até a base da montanha e de lá transladado a um hospital próximo para receber atendimento.