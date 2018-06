Brasileiro leva título em copa de aviões de papel O brasileiro Leonard Ang foi o campeão na categoria "tempo de voo" do Red Bull Paper Wings, o Campeonato Mundial de Aviões de Papel, em Salzburgo, na Áustria. É a segunda vez consecutiva que um brasileiro vence a competição. Com a marca de 11,66 segundos, o estudante de Engenharia da USP bateu os outros nove finalistas, incluindo o campeão da edição de 2006, Diniz Nunes, que ficou com o quinto lugar. Ang voará a bordo de um helicóptero militar modelo Cobra como prêmio pela conquista. A marca de voo mais distante foi do croata Jovica Kozlica, bicampeão mundial com 54,43 metros alcançados.