Brasileiro morre no Lago de Genebra

Um brasileiro de 30 anos, de nome ainda não divulgado, morreu afogado, nessa quarta-feira, no Lago de Genebra, após enfrentar dificuldades ao fazer stand up paddle.

Às 19h40 a polícia recebeu um comunicado de que uma pessoa havia caído de sua prancha e estava tendo dificuldades para retornar. Uma equipe de resgate contendo um helicóptero, policiais das cidades mais próximas, além de bombeiros da brigada do lago e da cidade de Vaud foram imediatamente enviados ao local do acidente.

O brasileiro foi encontrado às 23h20, já sem vida. As investigações estão sendo conduzidas pela Brigada do Lago e pela Polícia de Vaud, em colaboração com o Serviço jurídico de identificação.