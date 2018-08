Brasileiro morre no percurso de Santiago de Compostela

Agentes da Guarda Civil de Izco, em Pamplona, encontraram nesta segunda-feira, 6, o corpo do brasileiro Fernando Luiz Righi de Oliveira, de 68 anos. Ele estava desaparecido desde sábado, 5, quando realizava o Caminho de Santiago de Compostela .

Membros do Grupo de Guia Canino da Polícia Foral, a Brigada de Proteção Ambiental e a Delegacia de Polícia de Sangüesa participaram da busca do peregrino junto com o Instituto Armado.

Segundo Fernando Luiz Righi de Oliveira Júnior, de 43 anos, o pai estava realizando o Caminho de Santiago de Compostela pela terceira vez e nesta última teve um mal súbito.

Ele contou que durante o percurso o pai sempre mantinha contato com a família. O último dia foi na sexta-feira,3. Júnior disse que no sábado a família começou a se preocupar e sentir falta da comunicação com o pai.

"Meu pai nunca teve problemas de saúde. Ele gostava muito de viajar. Ele planejava passo a passo da viagem. Estava aposentado e gostava de ficar com os netos, de ir para casa da praia e planejar as viagens", disse Júnior.