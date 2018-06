Brasileiro morre em emboscada em rodovia da Venezuela

MANAUS - O brasileiro Amaury da Silva, de 47 anos, foi morto com um tiro no peito no sábado durante um assalto em uma rodovia da Venezuela. O gerente administrativo viajava em um comboio de sete veículos com família e amigos de Manaus à Isla Margarita, tradicional destino turístico.

“Eles pararam em um restaurante (em Upata, a aproximadamente 600 quilômetros de Margarita) e decidiram seguir viagem à noite. A família desconfia que foi seguida desde o restaurante”, disse Helton Carvalho, advogado da empresa da vítima. O crime ocorreu em Puerto Ordaz, a 600 quilômetros de Caracas. “Os motoristas do comboio aceleraram ao desconfiarem da emboscada. Parece que o Amaury ficou nervoso e reduziu”, completou.

Criminosos levaram pertences da família. O corpo de Silva foi enterrado nesta terça-feira, 16, em Manaus. O Itamaraty recomenda “alto grau de cautela” nas viagens para a Venezuela. No início do mês, um grupo de brasileiros em visita à Ilha de Coche, no mesmo arquipélago de Margarita, foi assaltado dentro de um ônibus.