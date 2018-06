Brasileiro será citado em cinco acusações O brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24 anos, acusado de ter matado a adolescente americana Christina Long, de 13 anos, será levado a dois tribunais nesta semana para ser citado em cinco acusações de crime. No Estado de Connecticut há contra ele uma acusação por homicídio culposo (sem intenção), duas por colocar em risco a integridade de uma pessoa e duas por ataque sexual contra menor. No âmbito federal, Reis é acusado de usar a internet para seduzir a menor. O advogado de defesa, James Lenihan, disse que vai alegar inocência de Reis em todas as acusações. Nas audiências de citação, Lenihan vai pedir a apresentação de provas contra Reis. Até hoje, a defesa não tinha cópias dos depoimentos que o brasileiro teria dado à polícia de Danbury, confessando o homicídio, e a transcrição da correspondência eletrônica mantida entre o rapaz e a garota. Danbury é a cidade de Connecticut onde Christina morava. Reis, que estava detido no Centro Correcional de Bridgeport, em Connecticut, foi transferido, na sexta-feira, para uma prisão em Central Falls, no Estado de Rhode Island. Ele também vai responder a processo por estar ilegalmente nos Estados Unidos, com visto de turista vencido desde 1993. Na quinta-feira, em audiência na corte estadual de Danbury, o rapaz será citado por homicídio culposo e mais as acusações duplas de pôr em risco a integridade física de uma pessoa e ataque sexual contra menor. Reis teria confessado à polícia que estrangulou Christina acidentalmente, quando eles mantinham relações sexuais no carro dele. Segundo explicou o capitão Arthur Sullo, da polícia de Danbury, os outros dois crimes qualificados tiveram acusação duplicada porque o rapaz encontrou a garota duas vezes. A primeira teria sido uma semana antes do crime. Pelas leis estaduais de Connecticut, juntos, esses crimes são puníveis com até 60 anos de prisão, mais US$ 65 mil de multa. Ao formalizar as acusações e determinar a prisão de Reis, o juiz Patrick Carroll III estabeleceu fiança de US$ 1 milhão. Na sexta-feira, na corte federal de Bridgeport, também em Connecticut, o brasileiro será citado pelo crime federal de usar a internet para seduzir uma menor. A punição máxima para o crime é de 15 anos de prisão, mais multa e três anos de liberdade vigiada. Segundo o FBI, o rapaz trocou correspondência eletrônica com Christina entre 28 de abril e 17 de maio. Descoberto pelos registros do provedor, no dia 20, Reis levou a polícia ao lugar onde havia escondido o corpo da garota, à beira de um córrego, em Greenwich, cidade onde ele morava com a mulher. A polícia de Danbury está investigando também a acusação feita em abril do ano passado por uma mulher que alegou ter sido atropelada intencionalmente por Reis. Residente em Greenwich, ela foi atropelada quando corria à beira de uma rodovia. "A colisão foi um acidente", rebateu o advogado. Para ele, a polícia está tentando influenciar o júri. "Se houvesse indício de que foi intencional, ele teria sido preso."