Brasileiros celebram Thanksgiving em Miami

Mais do que qualquer outro feriado nos Estados Unidos, o Thanksgiving, toda quarta quinta-feira de novembro, representa a data mais importante do ano para o americano.

É literalmente um dia de ação de graça, onde a família se reúne para festejar a vida, a fartura e as conquistas daquele ano. Diferente do Natal ou outras comemorações com conotações religiosas, o Thanksgiving não tem denominação. É um dia simplesmente de agradecimento, que começou no século 17 com os "pilgrims", ou pioneiros peregrinos, colonos e índios americanos da Nova Inglaterra. Tinham tido uma excelente colheita e organizaram um banquete para agradecer. Há certa duvida se comeram peru na época, mas hoje a ave é o prato principal, tradição no país.

Para muitos brasileiros, ou outros imigrantes, não passa de um dia quase como qualquer outro, a não ser pelo fato de que no fim da tarde começam os maiores descontos anuais, conhecido como "Black Friday", a sexta-feira pós Thanksgiving, quando mais se consome no país.

Já, para alguns, como a carioca Celia McCallum, é o feriado mais importante. Ela comemora há 36 anos e prepara todos os pratos tradicionais da culinária típica do conhecido "dia do peru".

"Thanksgiving é a festa da sua família - tem uma mensagem linda, que você dá graças por tudo que foi de bom na sua vida", diz ela. "A comida é o ponto alto - as decorações, amarelo forte, laranja, verde, vermelho, roxo, cores mais profundas, são coisas lindas que a mesa proporciona".

Seu primeiro Thanksgiving foi em Virginia, em 1976, na casa de amigos americanos. Celia tinha 25 anos e estava estudando linguística. Quatro anos depois, casada com um americano, cozinhou sua primeira ceia no Arizona, onde moravam. Estreou com um peru de mais de 10 quilos, que daria para 100 pessoas, mas foi só para o casal, dois amigos e uma criança.

Desde então nunca perdeu um ano, mas muitas vezes comemorava com outros brasileiros: uma mesa com as comidas tipicamente do Thanksgiving e outra com pratos típicos da culinária brasileira.

Na Casa Branca, a tradição já de muitos anos é "perdoar" o peru. O presidente participa de uma cerimonia para libertar o peru, condenado a morte. No ano passado, os perus salvos da guilhotina pelo presidente Obama foram Honest e Abe. Este ano ainda não foi divulgado nenhum detalhe do Dia do Peru na Casa Branca, o último de seu governo.

Abaixo algumas receitas especiais do cardápio típico do banquete de Thanksgiving e dica de cinco restaurantes se você estiver em Miami no dia.

Feliz Thanksgiving e bom apetite!

O banquete tradicional

Peru - prato principal

"Stuffing" - recheio do peru - pode ser servido separado ou colocado dentro do peru

Cranberry sauce - molho de "cranberry"

Batata-doce

Purê de batata

"Gravy" - molho para o peru

Alguns legumes - vagem, couve de Bruxelas, aspargos são os favoritos da Celia, que serve de entrada sempre uma sopa "geralmente de abóbora".

Sobremesa típica - torta de abóbora e torta de maçã

Receitas da brasileira Celia McCallum

Molho de "cranberry"

Ingredientes (receita básica para 8 pessoas):

1 pacotinho de "cranberry"

1 xícara de açúcar

1 xícara de água

Muito simples, diz Celia.

"Colocar os ingredientes numa panela e ferver. Quando amaciar, está pronto".

Mas se quiser incrementar um pouquinho, diz a brasileira, especialista na cozinha americana de Thanksgiving: "Eu coloco um pauzinho de canela, 3 cravos inteiros e ½ xicara de alguma bebida, como Marsala, Cherry ou Grand Marnier", segue a dica. "Cozinha primeiro a cranberry com açúcar, água, canela e cravo. Depois que estiver empipocadinho, uns 15 minutos em fogo médio, coloca a bebida".

"Stuffing" ou recheio - para um peru de cerca de 6 quilos

Ingredientes:

Miúdos do peru com pescoço, que normalmente vêm dentro do peru num saquinho.

Um saquinho de pão cortado em cubo, torradinho. (Nos EUA vende pronto. Se não, cortar o pão de forma em cubo e colocar no forno para torrar.)

250 gramas de cogumelos frescos fatiado

4 galhos cortadinhos de aipo fresco

1 cebola média cortada em cubos

1 tablete de manteiga

2 colheres de sopa de Marsala

Ervas frescas picadinhas

Duas etapas:

1. Colocar os miúdos do peru com pescoço para cozinhar com cerca de duas xícaras de caldo de frango ou de peru - até cobrir. Separa.

2. Numa panela, derreter a manteiga e dourar a cebola e o aipo

Depois jogar os cogumelos

Quando estiver cozido, colocar o pãozinho torrado e Marsala

Jogar o caldo dos miúdos já preparado - (com ou sem os miúdos dependendo da preferência de cada um) para humedecer o recheio. Ir colocando aos poucos.

Duas opções:

Se servir o recheio separado do peru, colocar numa travessa e levar ao forno por uns 20 minutos, a 180º.

Se preferir usar o recheio dentro do peru, colocá-lo no peru e levar o peru - temperado antes a gosto - ao forno por pelo menos quatro horas.

5 top restaurantes para ceia de Thanksgiving (em ordem alfabética) em Miami:

Biltmore - brunch com pratos especiais de Thanksgiving - US$125. Duas opções de reserva: 10h ou 13h. 1200 Anastasia Avenue, Coral Gables; + 1 (305) 445-8066.

Cecconi's Miami Beach - brunch com opções especiais de Thanksgiving. US$ 70 (US$ 55 para sócios). 12h - 14h. Soho Beach House, 4385 Collins Avenue, Miami Beach; + 1 (786) 507-7902.

Fogo de Chão - todas as carnes tradicionais + pratos típicos de Thanksgiving, como o peru e molho de cranberry. US$ 51.95. 11h - 21h. 836 1st St., Miami Beach; +1 (305) 672-0011.

Jaya at The Setai - brunch com opções especiais de Thanksgiving - US$ 125. Duas alternativas para reserva: 11h30 e 13h30. 2001 Collins Ave., Miami Beach; + 1 (305) 520 6402.

The Forge Restaurant Winebar - menu especial de Thanksgiving - US$ 75. 17h-22h. 432 W. 41st St., Miami Beach; + 1 (305) 538-8533.

