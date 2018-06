Brasileiros estão retidos em aeroporto do Peru, diz agência

São Paulo - Brasileiros estariam entre os estrangeiros impedidos de voltarem a seus países no Aeroporto Internacional de Cuzco, informou na tarde deste domingo a Agência Brasil.

Cerca de 300 pessoas estariam presas no aeroporto peruano devido à medida do Ministério de Turismo e Comunicações do País que proíbe voos da companhia Peruvian Airlines.

Um comunicado oficial do ministério no último dia 18 alegou que a empresa apresenta problemas de segurança e, por isso, não pode voar. "Em salvaguarda da segurança e integridade dos passageiros, informamos que decidimos suspender temporariamente as operações da linha aérea Peruvian Air Line S.A", diz nota da última quinta-feira. Contatada, a Embaixada Brasileira no Peru não soube informar sobre o caso.