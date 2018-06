Brasileiros gastam US$ 60 mil por mês no paraíso do caviar em Miami

O brasileiro gasta, em média, US$ 60 mil por mês na Marky's Gourmet ou Russian Store, como é conhecida a loja onde se compra o melhor caviar no sul da Flórida. O número foi divulgado com exclusividade à coluna Direto de Miami pelo diretor e gerente do estabelecimento, Joseph Vulf, que está com o grupo desde 1987, quatro anos após a abertura do estabelecimento.

E, agora, os gastos dos brasileiros na loja devem ficar ainda mais altos. É que a Marky's foi reformada e está incluindo um "wine bar" com espaço para cinco ou seis mesas-bistrô, onde vai oferecer também sanduíches refinados de foie gras, presunto espanhol Pata Negra e caviar no blinis, entre outras iguarias. Inaugura nos próximos dias.

A loja tem mais de 7 mil itens, sem contar as adegas.

Os produtos mais populares são: caviar, foie gras, salmão defumado, trufas negras e brancas, vinhos especiais e queijos finíssimos.

"Temos 400 tipos diferentes de queijos importados da França, Espanha, Itália e outros países", diz Vulf, orgulhoso.

Um dos queijos favoritos hoje em dia é o Cambozola, uma combinação do Camembert com o Gorgonzola.

O grupo - que inclui o Marky's Gourmet, um quiosque no shopping Aventura, que se chama Caviar & More, e um galpão de vendas no atacado que distribui para vários restaurantes e supermercados seletos, como o orgânico Whole Foods - tem uma receita anual de US$ 35 milhões e os brasileiros representam grande parte desse valor.

Só no faturamento da loja, eles são responsáveis por 30% do consumo, e Vulf destaca: "80% deles são paulistas".

A loja vende vários tipos de caviar, como Beluga, Sevruga, Kaluga e Osetra.

Um dos mais caros é o Osetra. O quilo sai por US$ 5.280,95. Mas o cliente pode escolher a quantidade que deseja. Uma onça, ou seja, um pouco mais de 28 gramas, sai por US$ 150,95. Já a do Kaluga é um pouco mais em conta: US$ 115,95.

Mas o caviar ainda é o terceiro item na lista do brasileiro.

"O primeiro é o foie gras, depois vêm os vinhos franceses", diz Vulf.

Como o caviar, o cardápio de foie gras é variado. Uma peça de 500 gramas sai por US$ 150. E a carta de vinho também é vasta. São mais de 5 mil garrafas nas adegas da casa, entre elas um Petrus 1969 por US$ 7.200, um Château Mouton Rothschild 2002 de 3 litros por US$ 2.595 e um Château d'Yquem 1997 - Magnum - por US$ 1.735.

Vale a visita na próxima vinda a Miami. Agora, se estiver com viagem marcada esta época, as trufas brancas estão com desconto, de US$ 302,95 para US$ 219,85 por cerca de 25 gramas.

Serviço:

Marky's Gourmet Store | The Russian Store

Endereço: 687 NE 79 Street, Miami, FL 33138

Telefone: (305) 758-2005

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 17h.

Website: http://markys.com ou http://markysgourmet.com/

A coluna Direto de Miami deseja a todos os leitores um Feliz Natal e um ano-novo repleto de muita paz, amor, saúde e prosperidade. Voltaremos no início de 2014 com mais novidades e entrevistas. Até lá!