Brasileiros no exterior elegem representantes

Depois de votarem nas eleições presidenciais, os brasileiros que vivem no exterior vão às urnas mais uma vez. Pela primeira vez, vão eleger diretamente representantes dos emigrantes. Os eleitos integrarão um conselho que levará propostas ao governo federal. O grupo ainda terá a missão de formular sugestões de políticas e servir de interlocutor entre a comunidade brasileira e o governo. No total, serão 16 eleitos, representando brasileiros em diferentes partes do mundo. O Itamaraty estima que existam 3,5 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Para votar, é preciso se cadastrar no site www.brasileirosnomundo.mre.gov.br. A participação não é obrigatória e as eleições terminam no dia 9. Os candidatos têm feito campanha pelo correio e pela internet.