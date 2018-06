Brasileiros são baleados em assalto na Ponte da Amizade Dois rapazes, de 23 e 29 anos, foram feridos na manhã desta quinta-feira, 15, quando tentavam ajudar dois turistas de Cascavel, no oeste do Paraná, que eram assaltados enquanto transitavam pela Ponte da Amizade, indo de Foz do Iguaçu para Ciudad del Este, no Paraguai. O estado mais grave é do rapaz de 29 anos, que levou um tiro no abdome e outro na coxa. Ele foi submetido a uma cirurgia e não corre risco de morte. Dois dos assaltantes fugiram em direção ao Paraguai e o outro foi preso pela Polícia Federal brasileira. Segundo a PF, os rapazes perceberam o assalto e tentaram ajudar, mas, dos três assaltantes, um estava armado com um revólver calibre 22 e disparou três tiros. Imediatamente, os outros dois assaltantes fugiram em direção ao Paraguai, levando R$ 4 mil dos turistas. O que estava com a arma foi cercado por um grupo de motoqueiros até que a Polícia Federal chegasse e efetuasse a prisão. Ele foi identificado como Nicolas Antonio Alvarenga, de nacionalidade paraguaia. Texto alterado às 18h45 para acréscimo de informações