Brasileiros são detidos com cocaína no aeroporto de Madri Dois cidadãos brasileiros, que tentavam entrar na Espanha com mais de 1,5 kg de cocaína escondida em seus sapatos e no estômago, foram detidos nesta quarta-feira, 16, pela polícia ao chegarem ao aeroporto de Madri. Fontes policiais disseram à EFE que os agentes detiveram primeiro um jovem de 18 anos, vindo de São Paulo, com 650 gramas de droga escondidos na sola de seus sapatos. A polícia também deteve um homem de 38 anos, que chegou a Madri vindo de Caracas, com 1 quilo de cocaína no interior de seu organismo, ingerida em forma de bolas.