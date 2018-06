Brasileiros são presos na Espanha por vender documentos falsos

Policiais detiveram 11 pessoas, a maioria brasileiros, por fabricar e vender cartas de motoristas portuguesas a imigrantes ilegais residentes na Espanha. Os documentos falsificados permitiam aos estrangeiros conduzir qualquer tipo de veículo pela Europa, tanto de carga quanto de passeio, e com ele podiam trabalhar no setor de transporte rodoviário. As forças de segurança informaram nesta quarta-feira, 17, em um comunicado que o grupo, integrado por sete brasileiros, três paraguaios e um português, foram presos em Barcelona. Os imigrantes ilegais pagaram a organização 700 euros (cerca de R$ 2,3 mil) pela carteira. Nos registros, os policiais descobriram grande quantidade de material falso. A polícia disse que estas prisões fazem parte de um grande operação para acabar com o comércio de documentos falsos de identidade para ilegais. Além dos 11 presos, desde maio já foram detidos outras 18 pessoas, em grande parte brasileiros.