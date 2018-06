Um grupo de 28 brasileiros foi preso no distrito de Brokopondo, no Suriname, próximo à capital Paramaribo, acusados de explorar um garimpo ilegalmente. A Justiça estabeleceu multa de US$ 2 mil para libertá-los. Segundo o Itamaraty, uma advogada foi contratada para negociar o valor. No final do ano passado, garimpeiros do Brasil foram alvo de ataque violento na região. Muitos retornaram.