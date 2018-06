Brasileiros são presos por usar documentos falsos na Espanha

Onze brasileiros foram presos na região espanhola da Catalunha por usar documentos de identidades falsificados. As prisões aconteceram neste sábado, 30, e o grupo usava documentos portugueses. Os detidos entraram na Espanha como turistas e, no país, pagaram entre 600 e 800 euros pelos documentos, segundo informações da polícia espanhola. Com os documentos falsos, eles puderam obter condições de trabalho como cidadãos de países membros da União Européia (UE). Os brasileiros são acusados de falsidade ideológica e usurpação do estado civil. O grupo deve ser repatriado para o Brasil.