Brasileiros usam criatividade para fazer bonecos de neve durante onda de frio no País

A presença da massa de ar polar sobre o Brasil trouxe geada e até um pouco de neve para algumas cidades da região Sul do País. O fenômeno raro, que ocorre em localidades que registraram temperaturas negativas, fez com que algumas pessoas tentassem reproduzir os famosos bonecos de neve que são frequentemente vistos em nações que possuem invernos bem mais rigorosos. As imagens circularam nesta sexta-feira nas redes sociais e até viraram memes utilizando o nome de Olaf, o simpático boneco de neve da animação Frozen, da Disney.

Turistas e moradores tentaram fazer cópias do boneco de neve, obviamente em tamanhos reduzidos porque a quantidade de gelo para isso ainda é bem pequena. Segundo o Climatempo, as baixas temperaturas ainda vão permanecer no Brasil por mais dois dias, até domingo, quando então a massa de ar polar deve se dirigir para o Oceano Atlântico. Apesar disso, muitas pessoas estão aproveitando o clima atípico para tirar fotos e fazer vídeos da maior onda de frio do ano.

Bonecos de neve brasileiros

A melhor parte de nevar no Brasil é que começam os bonecos de neve da deepweb pic.twitter.com/BXOOxCuO5C — Gui Baldi (@GuiBaldi) August 21, 2020