Brasília comemora 20 anos de faixas de pedestres com redução de 50% nas mortes

As faixas de pedestres foram implantadas em Brasília no dia 1º de abril de 1997. Para lembrar os 20 anos, o Detran-DF preparou uma série de atividades educativas na capital nos últimos dias, com distribuição de folderes, cartilhas e eventos de conscientização.

Desde então, a capital tornou-se referência no Brasil em termos de respeito aos pedestres. O número de mortes por atropelamento no Distrito Federal caiu de 266, em 1996, para 132 em 2016. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) esta semana.

Mesmo com aumento de 154% no número de veículos em 20 anos, de 660 mil para 1.68 milhão, a quantidade de pedestres que perderam a vida caiu 50% no período. Nas últimas duas décadas, as mortes nas faixas representaram 3,4% do total de vítimas de atropelamentos.

No ano de 2016, foram 393 acidentes de trânsito fatais. Cerca de 33%, ou 132, foram atropelamentos de pedestres, indica o Detran-DF. A maior parte dos acidentes, 62%, ocorreu em vias urbanas. O grupo populacional com maior número de mortes foi o de 60 anos ou mais, com 35. Entre os centros urbanos do entorno do Distrito Federal, Brasília registrou 18 mortes, seguida de Ceilândia, com 14 e Taguatinga, com dez.