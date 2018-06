''''Bravo'''', Kassab manda tirar alunos de salas de lata A iminência da volta às aulas na rede de ensino com alunos ocupando sete salas de lata em duas escolas, revelada ontem pelo Jornal da Tarde, provocou ontem mal-estar na reunião do secretariado com o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Com um discurso de candidato à reeleição, Kassab determinou ao secretário Alexandre Schneider, da Educação, que os alunos fossem remanejados antes do início das aulas, na segunda-feira. Ele disse também aos demais secretários que os programas que são vitrine da gestão não podem ser maculados com problemas pontuais, citando como exemplo as salas de lata. A gestão dos prefeitos José Serra-Kassab assumiu a Prefeitura com 192 salas de lata nas escolas municipais. A eliminação dessas estruturas metálicas, onde no interior a temperatura no verão costuma ultrapassar os 40 graus, foi adotado como bandeira do atual governo. "Ele ficou bem bravo e determinou que nenhuma sala de lata esteja em funcionamento até segunda-feira", admitiu Schneider ao fim da reunião. Não foi a primeira vez que o secretário causou desconforto na cúpula do governo. No fim do ano passado, Kassab já havia ficado indignado com o fato de as creches terem fechado durante as férias pela primeira vez. No início de janeiro, o prefeito obrigou Schneider a reabrir 40 unidades que funcionaram em esquema de plantão na rede municipal. Na reunião, Kassab pediu atenção especial aos secretários para evitar problemas em programas como a criação das unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e o que prevê a reurbanização de 52 favelas. No total, o prefeito quer inaugurar até o final deste ano 110 AMAs - hoje são 63 na cidade. Os 20 Centros Educacionais Unificados (CEUs) em construção - cinco já foram inaugurados no ano passado - também não poderão sofrer atrasos na conclusão das obras, determinou o prefeito. Kassab declarou que Saúde e Educação não terão falta de verbas este ano. Após o fim da reunião, o prefeito anunciou que o secretário da Assistência Social, Floriano Pesaro, deixará o cargo nas próximas semanas para disputar uma vaga na Câmara.