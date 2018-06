Briga de gangues pode ser causa de tumulto em rodeio em SP

A organização do Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna, na Região Metropolitana de Campinas, informou neste domingo, 23, que imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras de segurança indicam a possibilidade de a confusão na qual morreram quatro pessoas e ao menos 11 outras ficaram feridas na madrugada do último sábado ter começado com a briga entre duas gangues, em um dos corredores que dava acesso à arena do complexo de eventos.

O secretário de Comunicação de Jaguariúna, José Orlando Dutra Santos, disse que as imagens foram disponibilizadas para a comissão formada por representantes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Corpo de Bombeiros, que ajudará nas investigações.

"Eu tive informação de que realmente foi isso que aconteceu, o enfrentamento de duas gangues, mas não posso garantir, porque não vi as imagens", disse. "A informação que vaza é de que foi enfrentamento entre duas gangues."

A comissão esteve no local do acidente no sábado. O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que responde pelo grupo, não foi localizado neste domingo para falar sobre o assunto.

As imagens foram recolhidas e não estão em poder dos organizadores. A assessoria de imprensa do evento informou, neste domingo, desconhecer o destino do material. O delegado de Jaguariúna, Ruy Prado Marcondes, não esteve na delegacia neste domingo. Funcionários disseram que novas informações sobre a investigação da tragédia serão divulgadas nesta segunda-feira.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o tumulto começou em um dos corredores que dão acesso à arena, próximo ao palco, por volta de 2 horas, quando um grupo de pessoas tentava entrar e outro, sair do show.

Segundo a organização do evento, a confusão teria durado aproximadamente dois minutos. A segurança interna do evento foi feita, diferentemente de anos anteriores, por uma empresa particular. A assessoria não soube informar o número de homens responsáveis pela segurança no local. A Polícia Militar, que em anos anteriores trabalhou dentro e fora do evento, ficou responsável pela segurança externa. A assessoria do evento também não soube informar o motivo da mudança.

Havia cinco acessos (entrada e saída) para o público que estava na arena, quatro acessos para a ala VIP e outros quatro para cada um dos camarotes. O tamanho das passagens obedeceu, bem como toda a estrutura do evento, exigências do Corpo de Bombeiros e do Crea. A capacidade do complexo era para 30 mil pessoas. No dia do acidente havia 27,2 mil visitantes.

A organização do rodeio informou que negocia com empresários da dupla Victor e Léo e do cantor Roberto Carlos novas datas para a realização dos shows marcados para sábado e domingo, no Jaguariúna Rodeo Festival, e cancelados perante determinação judicial. As pessoas interessadas em obter informações sobre as novas datas de shows ou troca de ingressos deverão entrar em contato com o call center do evento nesta segunda-feira à tarde, pelo telefone (19) 3867-7000 ou pelo site .

A política de ressarcimento dos valores aos que não tiverem interesse em ver os shows serão definidas após reunião do departamento jurídico da organização do evento com órgãos competentes. Segundo informou o advogado especialista em direito do consumidor e coordenador do curso de Direito das Faculdades Rio Branco, Paulo Sérgio Feuz, a partir da decisão do cancelamento do evento pela Justiça o consumidor pode pedir de imediato o valor do ressarcimento. "Para realizar os novos shows, provavelmente a organização precisará de autorização judicial", afirmou o advogado.

Os organizadores informaram que as entradas do local do evento permaneceram fechadas desde este sábado. Painéis nas estradas que dão acesso ao complexo em que foram realizados os shows anteriores avisavam, no sábado, sobre o cancelamento das atrações. A organização do Jaguariúna Rodeo Festival informou que para os dois shows deste fim de semana eram esperadas cerca de 50 mil pessoas. Ainda não há informações sobre o prejuízo para a organização, com o cancelamento do evento neste fim de semana.