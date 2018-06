Briga de punks deixa dois mortos na zona leste de SP Dois rapazes morreram e outros dois foram internados depois de serem agredidos e esfaqueados durante uma briga no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada deste domingo, 4. Róbson Souza, de 19 anos, teria brigado com amigos de um grupo punk. Ele foi para casa e voltou ao local com um soco inglês, acompanhado do pai, Roberval, que estava com uma faca. Em uma rua da zona leste, eles encontraram um outro grupo punk, que nem tinha participado da briga anterior, e começaram a agredir os rapazes com socos e golpes de faca. Rodrigo Nogueira, de 18 anos, e Tomaz de Araújo, de 16 anos, morreram no hospital. Outros dois jovens de 17 anos foram internados. Roberval Souza foi preso, mas o filho, Róbson, acabou fugindo. As informações são da TV Globonews.