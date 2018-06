Briga de torcedores deixa dois ônibus apedrejados no Rio

Dois ônibus foram apedrejados na manhã desta quinta-feira, 25, durante uma briga de torcedores, no Leme, na zona sul do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, os ônibus das torcidas do Flamengo e do Universidad Católica, do Chile, se encontraram e os torcedores começaram a se enfrentar.

Algumas pessoas ficaram feridas e outras foram detidas para averiguação. A PM ainda não tem o número de envolvidos nem para que hospital as vítimas foram socorridas.

A briga aconteceu um dia depois do jogo entre os dois times, pela Libertadores, quando o Flamengo ganhou por 2 a 0 sobre o Universidad Católica, no Maracanã.