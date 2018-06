Briga em baile funk termina com um morto e três baleados Uma confusão em frente a um baile funk na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, por volta das 22h30 de ontem, terminou com um saldo de uma pessoa morta e três baleadas. Segundo a Polícia Militar, muitas pessoas estavam reunidas em frente à casa noturna, na Avenida Sete de Setembro, na Chácara Três Irmãos, quando teve início uma discussão seguida de tumulto. Vários tiros foram disparados por um desconhecido. Foram baleados: Marcelo Viana Alves, que morreu antes mesmo de ser socorrido, Adenilton da Silva Santos, Paulo Henrique Souza Moura e Josafá Arruda Severino, que foram encaminhados ao pronto-socorro municipal central da cidade. O atirador segue foragido. O caso foi registrado no 03º Distrito Policial de Diadema pela delegada Juliana Buck Gianini.