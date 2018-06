Briga em futebol de crianças acaba em morte em Cascavel

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos, em razão de uma confusão devido a suposto erro de arbitragem em um jogo de futebol que envolvia equipes de crianças entre 8 e 11 anos, na tarde de sábado, em Cascavel, no oeste do Paraná. O acusado da agressão é o bandeirinha da partida, válida pelo 1º Campeonato Municipal de Futebol para Menores, Wilson Aparecido Padilha, que era esperado pela polícia para depoimento na tarde desta segunda.

Uma das vítimas, o técnico José Carlos Soares, disse que o jogo terminou empatado e, na cobrança de pênaltis, por volta das 18 horas, Padilha teria anulado, erroneamente, duas cobranças de seu time. O técnico não gostou e houve uma primeira discussão, que teria envolvido também parte da torcida. Depois dessa partida, o bandeirinha ainda trabalhou em outra.

Segundo familiares das vítimas disseram à polícia, Padilha estava deixando o local, por volta das 19h30, em seu carro, quando o parou e desceu armado com uma chave de fenda, chamando os que o ofenderam para "acertar o negócio". Pelas informações passadas à polícia, ele teria investido contra o grupo e acertado uma estocada na coxa de Soares, outra no tórax do tio do técnico, Joel Ribeiro, e uma terceira no abdome da esposa de Ribeiro, Vera Lúcia dos Santos Bertula. Ela foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu à perfuração no pulmão.

Antes de saber da morte da mulher, o bandeirinha passou pela delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência, alegando que ele é que teria sido agredido. Na versão apresentada, Padilha alegou que o uso da chave de fenda foi uma forma de defesa. Depois do anúncio da morte de Bertula, na madrugada de domingo, ele acabou fugindo por temer uma prisão em flagrante.