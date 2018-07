Briga entre irmãos acaba em morte em Diadema Uma velha rixa entre dois irmãos culminou, na noite de ontem, em agressão e morte. O crime ocorreu na Rua João Batista Alves do Nascimento, 315, no núcleo habitacional de Vila Nogueira, em Diadema, na Grande São Paulo. Os pernambucanos José Edilson dos Santos, de 26 anos, e Ailton João dos Santos, de 29, moravam há cinco anos no núcleo habitacional, com o pai João José dos Santos, de 63 anos, e o sobrinho Fábio Cordeiro Duarte, de 18. Discussões e agressões físicas eram comuns entre os dois. Ontem, por volta de 20h00, enquanto José Edilson cortava uma verdura, Ailton teria chegado embriagado e as agressões recomeçaram. Ailton foi esfaqueado e não resistiu. O sobrinho conta que Edilson estava tão transtornado que tentou esfaqueá-lo também e ao avô. Só puderam socorrer Ailton depois de o irmão sair de casa rumo ao bar. "Não sei o que deu em mim que me levou a esfaquear meu irmão na barriga", disse o agressor, que foi preso e autuado em flagrante no 3.ª DP local.