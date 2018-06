Briga entre mulheres deixa 9 feridas com ácido em Salvador

Uma discussão entre duas mulheres terminou com oito pessoas feridas com ácido, entre elas a própria acusada de lançar o produto sobre as vítimas, no final da manhã de quinta-feira, 9, no bairro do Pelourinho, em Salvador (BA).

O ápice da confusão ocorreu no interior do salão de beleza Mega Star, ao lado da Igreja São Miguel Arcanjo. A desempregada Suelen Santos Medeiros, de 23 anos, foi detida pela polícia e autuada por lesão corporal grave e posse ilegal de arma. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Salvador.

"Por enquanto colhemos depoimento apenas das duas vítimas que já tiveram alta do Hospital Geral do Estado. Preciso ainda ouvir as demais testemunhas para elaborar o inquérito e mandar para a justiça", disse o delegado Clóvis da Silva Lima. As duas vítimas já liberadas são Claudineia dos Santos e Graziela Guerra dos Santos.

As testemunhas do crime também ficaram feridas pelo produto químico, apesar do alvo de Suelen ser apenas Clarice dos Santos Neves, 28 anos, que foi perseguida pela acusada até o salão de beleza, onde estavam, além de Claudineia e Graziela, Kaliane Ladeia Santos, Catiane Irênio da Costa, Mônica Souza Santos, Elisângela Silva dos Santos e Rita de Cássia Santos Souza. Duas das demais vítimas - ainda não identificadas - estão em estado grave, segundo a polícia.

Na casa de Suelen, os policiais encontraram um revólver calibre 38. Ela declarou ser a proprietária da arma. A polícia investiga ainda as razões para a agressão. Sabe-se apenas que Suelen e Clarice nutrem uma antipatia mútua, que já rendeu diversas discussões anteriores.

Segundo ainda a polícia, Suelen já tem passagem por tráfico de drogas.