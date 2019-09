Briga entre PMs em bar termina com um deles morto e o outro ferido na Baixada Fluminense

RIO - Uma briga entre dois policiais militares em um bar terminou com um deles morto e o outro ferido, na noite desta sexta-feira, 20, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Testemunhas relataram que um desentendimento entre os policiais militares motivou uma troca de tiros entre os agentes.

Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar, de Mesquita, chegaram a ser acionados, mas já encontraram o soldado Jeferson Luiz Gonçalves morto a tiros dentro do estabelecimento comercial, na Rua Batista, no bairro da Luz.

O outro soldado envolvido na briga também ficou ferido no tiroteio. Segundo a PM, o policial está sob custódia no Hospital da Posse.

Um terceiro homem que estava no bar também foi atingido pelos disparos e foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.