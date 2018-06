Briga faz bloco da Banda Eva interromper show em Salvador Na noite de quinta-feira, 15, uma grande briga envolvendo dois grupos de foliões que estavam do lado de fora das cordas do bloco Nu Outro, comandado pela Banda Eva, em Salvador, obrigou o vocalista do grupo, Saulo Fernandes, a parar o show por cinco minutos. "Já não basta o que aconteceu no Rio?", perguntou aos brigões. "Vamos curtir este carnaval na moral", emendou. Com a reprimenda, a briga terminou e o bloco continuou o desfile. Ivete Uma legião de marmanjos perdeu o fôlego no bloco Cerveja e Cia. No alto, a cantora Ivete Sangalo animava sua primeira festa no carnaval baiano, com uma fantasia que lembrava um maiô de banho. A seu lado, a atriz Juliana Paes brincava com a cantora. Menos descontraída, a atriz Giovana Antonelli fez sua estréia na folia baiana a bordo do trio.