Briga na Lapa termina com um morto e um ferido

Um homem foi morto a tiros e outro foi ferido à faca durante uma briga na noite de sábado, na Lapa, na região central do Rio. Segundo testemunhas, a vítima, Raimundo Nonato Tavares, de 34 anos, teria se envolvido em uma briga com o atirador, identificado como Ellinton Teixeira da Silva, de 39 anos. Um amigo de Tavares acabou esfaqueando o suspeito.

Mesmo ferido, Teixeira conseguiu escapar, mas acabou detido em uma rua próxima ao local do homicídio por agentes do programa Lapa Presente, que faz a segurança na região. Ele foi encaminhado ao hospital Souza Aguiar, no Centro. Ellinton Teixeira da Silva é segurança de um estacionamento na região. O homem que o esfaqueou está sendo procurado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.