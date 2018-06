Brigadeiro Kersul retira tudo o que disse à CPI Um dia depois dizer que as informações das caixas-pretas do Airbus da tragédia de Congonhas são insuficientes para concluir que o acidente foi provocado por erro dos pilotos, o chefe do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho afirmou, nesta quinta-feira, que retira tudo o que disse à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga o Apagão Aéreo. *Aguarde por mais informações.