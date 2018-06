Brinquedo quebra, e 10 ficam feridos em parque Pelo menos dez adolescentes ficaram feridos após a quebra do brinquedo camicase, que faz giros de 360°, durante uma festa da prefeitura, no domingo, no Parque Lacustre, em Castro, a 150 quilômetros de Curitiba. A polícia instaurou inquérito para apurar as responsabilidades. Ontem, os peritos ainda analisavam o brinquedo. Segundo a prefeitura, nove jovens já foram atendidos e liberados. Apenas um, de 15 anos, seguia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital de Ponta Grossa. Ele teve fraturas e respirava com aparelhos. Os brinquedos do parque não eram de um só dono. Uma pessoa, que ainda não havia se apresentado, teria se responsabilizado pela montagem e aluguel dos equipamentos. O dono do camicase foi ouvido pela polícia. Ele deve responder por lesão corporal culposa. A polícia foi informada de que o equipamento tem um ano de uso, mas aguardava documentação que comprovasse as manutenções, além da perícia. O soldado do Corpo de Bombeiros Edenilson Capote disse que não houve pedido da prefeitura para que a segurança do local fosse previamente analisada. Segundo ele, o responsável pela instalação do parque deveria ter pedido à prefeitura, que solicitaria aos bombeiros. O secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Castro, Isidro Guedes, disse que o parque atua há 30 anos na região. Segundo ele, como a própria prefeitura é organizadora da festa, não haveria necessidade de alvará. Guedes ressaltou, ainda, que a polícia e o Corpo de Bombeiros já haviam sido avisados.