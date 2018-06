Brinquedos terão de se adaptar a usuários Os brinquedos dos parques de diversão terão de ser adaptados a deficientes. A Lei 11.982 publicada ontem no Diário Oficial da União vale para áreas públicas e privadas. De acordo com as normas, a adaptação deve ser feita, no mínimo, em 5% de cada brinquedo ou equipamento. A lei acrescenta parágrafo único ao Artigo 4.º da Lei 10.098/2000 para determinar acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.