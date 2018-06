BRs-376 e 101 são parcialmente liberadas em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal liberou parcialmente o trânsito na BR-376 na madrugada desta quarta-feira, 26. Ele estava interrompido em razão de queda de barreira no Km 684, quase na divisa com o Estado de Santa Catarina. Mas a polícia recomenda que os motoristas utilizem essa alternativa apenas em caso de urgência e com muito cuidado, pois foi liberada apenas uma pista, que se transformou em mão dupla. Veja também: Seis cidades decretam estado de calamidade Lula sobrevoa áreas atingidas nesta quarta Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação O trânsito nos Km 12 e 13 da BR-101 (continuação da BR-376 em Santa Catarina) também está liberado. Naquele local houve afundamento da pista. Uma delas foi coberta com camada de asfalto para ser liberada. A concessionária Autopista Litoral Sul, que administra as duas rodovias, tinha colocado cerca de 150 operários trabalhando durante 24 horas. O trânsito estava interrompido desde domingo. Na BR-376, houve três deslizamentos de terra. Em um deles, as terras cobriram uma residência, onde também funcionava um comércio. O proprietário, Jair Dias, de 45 anos, morreu com o deslizamento.