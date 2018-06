BRs registraram mais acidentes em todo o País na Páscoa

Aumentou a violência nas estradas federais no feriado prolongado da Páscoa deste ano. Entre quinta-feira, 9, e domingo, 12, houve 1.873 acidentes, número 13% superior ao registrado em igual período no ano passado. O número de mortos passou de 75 para 85 - crescimento também de 13% - e o de feridos, de 1.043 para 1.144. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Minas Gerais apresentou tanto o maior número de acidentes quanto o de mortos no País: 275 e 13, respectivamente. Santa Catarina teve o segundo pior volume de acidentes: foram 264. O movimento nas rodovias federais que cortam o Estado cresceu 50% nesse feriado, em razão do tempo bom e do feriado de uma semana no Uruguai, segundo a PRF. O Rio Grande do Sul contabilizou 193 acidentes, São Paulo, 138 e o Rio de Janeiro, 131, todos superiores aos dados verificados na Páscoa de 2008.

Nos quatro dias, os policiais rodoviários flagraram 655 motoristas dirigindo após ingerirem bebidas alcoólicas. Desses, 370 acabaram detidos em flagrante - 151 a mais em relação a 2008. Ao todo, com os 700 bafômetros, a PRF efetuou quase 30 mil testes de embriaguez em todo o País.

(20/03/08 a 23/03/08) (09/04/09 a 12/04/09) Acidentes: 1.657 Acidentes: 1.873 (+13%) Mortos: 75 Mortos: 85 (+13%) Feridos: 1.043 Feridos: 1.144 (+10%) Ranking / Acidentes Ranking / Acidentes MG: 300 MG: 275 SC: 203 SC: 264 RS: 158 RS: 193 SP e RJ: 115 SP: 138 PR: 98 RJ: 131 Ranking / Mortos Ranking / Mortos MG: 12 MG: 13 RS e RJ: 10 BA: 09 BA: 08 GO: 08 PR: 06 SC, PR e RJ: 07 PE e RN: 05 SP e MA: 05