Bruno acompanha audiência sobre sumiço de Eliza em Minas

SÃO PAULO - O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes chegou por volta das 10 horas desta quarta-feira, 6, ao Fórum em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), ele acompanha uma audiência sobre o caso envolvendo o desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.

Hoje, a Justiça ouve 21 testemunhas que deverão prestar esclarecimentos sobre o caso. Duas testemunhas são somente de acusação, três foram arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa e 16 são apenas de defesa.