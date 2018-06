Bruno e Macarrão devem ser levados ainda hoje a MG

RIO - O goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, passaram a noite em celas improvisadas e separadas no Rio de Janeiro.

A transferência dos dois para Minas Gerais deve acontecer apenas por volta das 11 horas, quando ambos devem deixar a sede da divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Um avião aguardaria os dois e a equipe de investigadores da delegacia de homicídios de Contagem (MG) no pátio do aeroporto Santos Dumont.

Os dois se entregaram ontem a após terem a prisão decretada pela Justiça. Junto com um adolescente de 17 anos, primo de Bruno, eles foram indiciados pelo sequestro da ex-amante do atleta Eliza Samudio, de 25 anos, que dizia ter tido um filho com o jogador. Na terça-feira, o adolescente afirmou que a vítima foi sequestrada no Rio e morta em Contagem (MG).

"Queremos esclarecer onde ele estava e com quem ele estava no sítio, além de saber se ele esteve com Eliza", afirmou a delegada da Delegacia de Homicídios mineira, Alessandra Wilke. Além de Macarrão e Bruno, foram presos Dayanne Souza, mulher do goleiro, e Sérgio Rosa Sales Camelo, primo.

Policiais classificaram o relato do adolescente J., primo de Bruno, sobre a morte de Eliza como de "embrulhar o estômago". Segundo ele, a vítima foi ferida no carro, a caminho do sítio do goleiro. Lá teria ficado em cárcere privado por uma semana e Bruno teria dito a Macarrão e Sérgio para "resolverem o problema". Eliza então foi morta por estrangulamento por um homem identificado como Neném. Segundo J., na saída do local, ele jogou uma mão da estudante aos cachorros.