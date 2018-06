Bruno, Macarrão e Bola são transferidos para presídio de Contagem

São Paulo, 9 - A polícia de Minas transferiu para o presídio de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, o goleiro Bruno, seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido por Bola. Os três são suspeitos de participarem do desaparecimento da jovem Eliza Samudio.

Chegada do goleiro Bruno Fernandes ao prédio sede da policia civil de MG Foto: José Patrício/AE

Antes da transferência, os suspeitos realizaram exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e, depois das 2h30, foram encaminhados à penitenciária. Eles dormiriam em celas separadas. Anteriormente, a informação era de que o trio passaria a noite no Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) São Cristóvão, anexo ao prédio do Departamento de Investigação (DI) de Belo Horizonte. Os motivos da mudança não foram explicados pela polícia.