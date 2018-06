Bueiro pega fogo no centro do Rio

RIO - Um bueiro da Rioluz pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, 20, no centro do Rio. O forte cheiro de gás e o temor de uma nova explosão mobilizaram os técnicos da Companhia Estadual de Gás, que foram até o local. Ninguém ficou ferido. O incidente ocorreu na Avenida Rio Branco com a Rua Mairink Veiga. Por volta das 2h, os bombeiros do Quartel Central apagaram as chamas.

Na terça-feira, a Prefeitura do Rio e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), fecharam o termo de referência com as especificações técnicas para a contratação de empresa para serviço de monitoramento independente de bueiros na cidade.

Os serviços serão pagos pela Prefeitura. De acordo com as especificações técnicas, a empresa será responsável pela realização de 500 monitoramentos diários de Caixas de Inspeção (CI) e 50 monitoramentos diários de Câmaras Transformadoras (CT). Por mês, deverão ser realizados 10.000 monitoramentos de CI e 1.000 monitoramentos de CT.