Buraco do Metrô fecha rua em SP

As obras da Linha 4 - Amarela do Metrô (Luz-Vila Sônia) provocaram a abertura de um buraco de 2 metros de diâmetro e 2 de profundidade na faixa central da Rua dos Pinheiros, na zona oeste. O acidente ocorreu após o shield (conhecido como tatuzão, máquina que faz a abertura dos túneis), passar por uma área oca, fazendo com que o terreno da superfície cedesse. Ninguém saiu ferido. A área foi interditada e pode ser reaberta amanhã, após avaliação. O buraco foi fechado ainda ontem. Houve rápido vazamento de gás quando a tubulação foi atingida durante a abertura do solo para a instalação da máquina que concretou o buraco. Este é o segundo vazio (no solo) detectado na linha onde o túnel está sendo aberto. A máquina, que segue para a Estação Oscar Freire, avançou 20 metros desde que começou a funcionar a partir há uma semana a partir dada Estação Fradique Coutinho. Anteontem por volta das 18 horas, o trecho foi interditado pela primeira vez porque o tatuzão atingiu um primeiro vazio. Ele foi preenchido com concreto leve e a área foi liberada ontem, por volta das 14 horas. Cerca de uma hora e meia depois, a área foi novamente interditada, depois que funcionários da obra descobriram outro vazio e notaram que a superfície estava cedendo. O dono de uma lanchonete em frente ao buraco, Adair Rodrigues de Freitas, disse ter presenciado o momento em que o chão começou a ceder. "Foi logo após o tráfego ser liberado", conta. "Vi que os carros passavam e o chão ia cedendo aos poucos." Segundo Freitas, a faixa central foi bloqueada e os carros passavam pelas duas faixas laterais da Rua dos Pinheiros. "Aos poucos abriu-se um pequeno buraco, que cresceu rapidamente. Aí a rua foi interditada." O diretor de contrato da Via Amarela, Márcio Pellegrini, disse que o terreno cedeu por causa do solo arenoso da área e pela grande quantidade de galerias pluviais que existem na rua. Ele garantiu que o consórcio fazia monitoramento 24 horas tanto do subsolo como da superfície. "Neste tipo de solo sempre há chance de existir estes vazios e não dá para prevê-los." Pellegrini não descartou a chance de haver outras áreas ocas . "A situação melhora a partir da Avenida Brasil, onde existe um solo argiloso, que é mais rígido e muito mais seguro para se trabalhar." PROSPECÇÕES O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no início do ano entre o Ministério Público Estadual, o Metrô, o Consórcio Via Amarela, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), prevê realização de prospecções horizontais na frente do tatuzão para identificação do material que está sendo escavado. A não realização deste e de outros pontos do TAC penalizava o consórcio e o Metrô com multa diária de R$ 70 mil. A direção do Metrô informou ontem que a prospecção horizontal está sendo feita, e que teria sido essa verificação que identificou o vazio no solo, que mesmo assim afundou após a passagem da máquina. O Consórcio afirmou que são feitas prospecções de solo a cada 10 metros, mas nem sempre é possível detectar os ocos. O diretor do Instituto de Engenharia (IE), Roberto Kochen, explicou que a distância entre o caminho percorrido pelo shield e as casas é grande, o que pode impedir que sejam afetadas. Segundo ele, o vazio não é algo incomum nessas obras. "O tatuzão tem 9 metros de diâmetro, está distante uns 10 a 15 metros dos prédios (lateralmente)." Kochen ressaltou que, parar continuar a obra, é preciso tratar o solo - o que foi iniciado ontem. Segundo pessoas próximas ao governador José Serra, o Metrô fiscaliza a obra e não há possíveis problemas que possam surgir do solapamento. O chefe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), Ademir Amaral, disse que é cedo para afirmar se o buraco foi causado por fatalidade, falha no projeto ou na execução da obra. "Vamos apurar as causas."