Buraco interdita faixa da Bandeirantes Um grande buraco, provavelmente ligado à rede de água e esgoto, interditou ontem uma das faixas da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, desde as 15 horas. Por causa disso, o trânsito sofreu um afunilamento na proximidade do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido Rodovia dos Imigrantes. Não havia, até a noite de ontem, previsão para a liberação da pista, uma vez que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aguardava uma avaliação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).