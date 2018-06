Busca a avião da Air France será retomada este mês

Três navios especializados, equipados com aparelhos capazes de ir até oito mil metros de profundidade, serão enviados para uma área de busca de 1.500 quilômetros quadrados, próxima ao litoral do Nordeste brasileiro.

"Nosso objetivo é começar as buscas no fim de fevereiro", disse um porta-voz da agência de investigação de acidentes aéreos da França (BEA, na sigla em francês).

O voo AF447 da Air France entre Rio de Janeiro e Paris caiu no oceano após decolar na noite de 31 de maio do ano passado, matando todos a bordo.

Uma busca inicial da Marinha e Aeronáutica do Brasil logo após o acidente encontrou vários pedaços da aeronave e 50 corpos, mas as caixas-pretas do avião, que poderiam ajudar a entender o desastre, ainda não foram recuperadas e as causas do acidente continuam sem explicação.

Dois juízes franceses estão investigando o acidente e as famílias das vítimas entraram com ações civis juntamente a um processo criminal de "homicídio culposo e lesão".

(Reportagem de Thierry Leveque)