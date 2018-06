Busca por caixa-preta vai durar mais 20 dias, afirma Air France

Apesar de já terem se passado 31 dias do acidente com o Airbus da Air France que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, ainda há esperanças de se encontrar as caixas-pretas do avião, segundo o diretor-geral da Air France, Pierre-Henri Gourgeon. Ele se encontrou na quarta-feira, 1º, na capital fluminense com as famílias das vítimas brasileiras durante uma missa e disse que as autoridades francesas vão continuar as buscas submarinas por pelo menos mais 20 dias. "As sondas dos submarinos ainda podem captar sinais na área onde o avião provavelmente caiu", afirmou.

Veja também

Relatório da BEA sobre o acidente (em inglês)

Leia íntegra da entrevista com o diretor da Air France