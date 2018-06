''Buscamos provas para não deixar dúvidas''

Apesar de nenhum laudo ter sido divulgado até agora, a polícia já tem várias conclusões sobre a morte da menina Isabella Nardoni, de 5 anos. É o que afirma uma das principais responsáveis pela investigação, a delegada-assistente do 9º Distrito Policial (DP), no Carandiru (zona norte de São Paulo), Renata da Silva Pontes. Segundo ela, as conversas com peritos e legistas ocorrem regularmente e - confrontadas com os depoimentos já tomados - permitem dizer que já se sabe 70% do que aconteceu no dia do crime. E os outros 30% não devem trazer surpresa para a polícia. Outros 19 depoimentos devem ser tomados nos próximos dias. Mas, segundo ela, uma história só ganha credibilidade quando é contada "por pelo menos quatro pessoas". Questionada sobre o número de perícias, ela ressaltou que outras podem ocorrer, para esclarecer pontos que forem apurados. "Estamos buscando provas para não deixar dúvidas no fim da investigação." O que é possível dizer das investigações feitas até agora? O que eu posso revelar é que, dentro da cena do crime, juntando as peças e as provas que a gente já tem, dá para visualizar 70% do que aconteceu no dia. Isso juntando testemunhas e provas técnicas. Já se sabe quem matou Isabella? A polícia está chegando mais perto da verdade. E pode haver alguma surpresa nos 30% que faltam? Eu acredito que não. Quando se poderá dizer que o caso está 100% solucionado? Não existe prazo para isso. Não depende só da gente, mas dos resultados dos laudos técnicos. Todos os dias nós colhemos depoimentos. Esse 70% é da cena do crime? É. Se você imaginar o que aconteceu, que nesse caso foi um crime dentro daquele apartamento, a gente já tem 70% referente à dinâmica do crime, ao ferimento e onde aconteceu. Enfim, tudo o que foi feito lá dentro até o óbito. Estamos buscando agora provas para não deixar dúvidas no fim da investigação. Ainda existe a possibilidade de um terceiro suspeito? Eu não posso revelar. Mas todos os dias vêm provas novas para a gente. Quantas pessoas ainda devem prestar depoimento? Temos 19 pessoas intimadas somente para esta semana. E outras pessoas que eu sei que vou precisar do depoimento serão chamadas, mas ainda não foram notificadas. São familiares, moradores... E os laudos dos Institutos Médico-Legal e de Criminalística? São imprescindíveis. Nós não temos nenhum laudo até agora, nenhum resultado está pronto. Mas a gente já tem várias conclusões. Como é que, sem laudos, vocês chegaram a 70% do caso? Com base nos depoimentos e nas outras provas que foram colhidas. E também com base no que os peritos e os legistas têm nos falado. Dizer que só falta investigar 30% não diminui o que ainda resta? Eu tenho certeza absoluta de que não. Se eu revelar o que eu tenho, você vai questionar o que eu ainda não tenho. E essas provas que estão faltando eu não posso permitir que alguém vá lá e as destrua. Não foram feitas muitas perícias? Serão feitas quantas forem necessárias porque precisamos sempre de novos dados para esclarecer as dúvidas que vão surgindo no caso. E a fita no supermercado, que mostra a família poucas horas antes do crime, ajudou? A fita ajudou. Era o que nós esperávamos. E o motivo de termos requisitado essa fita atendeu às nossas expectativas. Houve algum depoimento que possa ser classificado de revelador? Não. Um depoimento está complementando e dando credibilidade ao outro. Até agora foram recolhidos 36 depoimentos. É importante esclarecer que a gente não se contenta com um depoimento. É preciso ao menos quatro pessoas contando a mesma história para que elas ganhem alguma credibilidade.