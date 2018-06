Buscas encontram destroços de helicóptero acidentado

SÃO PAULO - As embarcações que fazem as buscas pelos três desaparecidos da queda do helicóptero Esquilo prefixo PR-OMO, que caiu na noite de sexta-feira em Trancoso, no sul da Bahia, localizaram neste domingo, 19, possíveis partes da aeronave. Segundo informações da assessoria de comunicação da Marinha, foram encontrados um pedaço da carenagem (peça da estrutura externa do helicóptero), um assento, um apoio de braço e mais uma bolsa, provavelmente de um dos passageiros.

As buscas aéreas já foram paralisadas, com o pôr do sol, e serão retomadas na manhã desta segunda-feira, segundo informações da assessoria de comunicação da Aeronáutica. As buscas seguem durante à noite com dois navios.

Desde às 7 horas deste domingo, o navio varredor Albardão - que possui um sonar de varredura capaz de identificar objetos no fundo do mar (side scan sonar) - também participa das buscas. A região de busca foi estabelecida em uma área de aproximadamente 6,9 quilômetros quadrados, tendo-se como referência o ponto estimado de queda, os pontos de recuperação dos destroços e do aparecimento das quatro vítimas do acidente.

O navio patrulha Gravataí da Marinha do Brasil permaneceu durante a madrugada desde domingo realizando as buscas das três vítimas desaparecidas e dos destroços da aeronave. Lanchas da Agência da Capitania dos Portos em Porto Seguro (BA) e outras embarcações civis se integraram às buscas, utilizando mergulhadores. O fator que está dificultando as buscas com os mergulhadores é a baixa visibilidade da água, cerca de um metro.

Segundo as equipes de busca que auxiliam a Capitania dos Portos de Porto Seguro, ainda não foram localizados os corpos de três dos sete ocupantes do helicóptero. São eles: Mariana Noleto, namorada de Marco Antônio Cabral, filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o piloto e empresário Marcelo Almeida, sócio de um resort, e Jordana Kfuri.

O vocalista da banda Biquini Cavadão, Bruno Gouveia, acompanhou o sepultamento da ex-mulher Fernanda Kfuri, de 35 anos, e do filho Gabriel Kfuri Gouveia, de 2 anos e 10 meses, neste domingo à tarde no Rio de Janeiro. Fernanda e Gabriel estavam entre os quatro mortos no acidente de helicóptero. O enterro aconteceu por volta das 15h30 no cemitério São João Batista, na zona Sul da cidade, após um velório restrito a parentes e amigos.

As outras vítimas, cujos corpos já foram resgatados, são: Luca Kfuri de Magalhães Lins, de 3 anos, e a babá, Norma Batista de Assunção, de 49 anos. O corpo de Luca - primo de Gabriel e filho de Jordana, ainda desaparecida - foi enterrado no mesmo cemitério, na noite de sábado.

(com Daniela Amorim, de O Estado de S. Paulo)

Texto atualizado às 18h12