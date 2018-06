Buscas por desaparecidos em queda de helicóptero são suspensas na Bahia

As equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha interromperam por volta das 17h20 deste sábado, 18, os trabalhos de busca pelos desaparecidos na queda de um helicóptero na praia Ponte de Itapororoca, em Porto Seguro, na Bahia. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 17. Quatro pessoas morreram no acidente e três estão desaparecidas.

Segundo os órgãos, os trabalhos serão reiniciados no nascer do sol, por volta das 6 horas deste domingo, 19. A Capitania dos Portos de Porto Seguro informou que um navio passará a madrugada na região do acidente, mas as lanchas e os mergulhadores voltam a realizar buscas amanhã cedo.

Amanhã, além do navio e das três lanchas da Marinha, um navio (side scan) com sonar fará uma espécie de varredura no fundo do mar. A embarcação facilitará a localização dos destroços do helicóptero.

O voo do helicóptero prefixo PR-OMO deveria durar dez minutos. A aeronave decolou de Porto Seguro as 18h41 e deveria pousar na Fazenda Jacumã. Durante o voo, o piloto não fez contato com o controle de tráfego aéreo local. A última visualização radar da aeronave ocorreu ontem às 18h57 (16 minutos após sua decolagem, a aproximadamente 23 km, em direção ao mar, com relação ao aeródromo de Porto Seguro. as buscas aéreas coordenadas pelo Salvaero-Recife estão concentradas nessa área.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 2), com sede em Recife, Pernambuco, iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente. Chovia e havia neblina no momento do acidente segundo as autoridades locais. Um helicóptero da FAB auxiliou nas buscas, além de outra aeronave destinada ao transporte dos corpos das vítimas.

A capitania dos portos de Porto Seguro afirmou que peças de helicóptero foram achadas por pescadores da região. O material está sendo recolhido e será analisado. No local do acidente, estão trabalhando 20 homens do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores, e outros 10 policiais militares. Além disso, o Governo do Estado disponibilizou uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar para ajudar na busca pelos desaparecidos. O Departamento de Polícia Técnica também está mobilizado para perícia. Dez profissionais, entre peritos médicos, criminais, técnicos auxiliares de necropsia permanecem de plantão.