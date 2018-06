Cabeça humana é encontrada dentro de caixa de papelão em Porto Alegre

Ainda pela manhã, pouco mais de quatro quilômetros dali, outra guarnição da Brigada Militar se deparou com o corpo de um homem sem a cabeça. O cadáver foi encontrado, enrolado em um edredom, na Avenida Protásio Alves, no bairro Mário Quintana. O setor é considerado um dos mais violentos da capital gaúcha. No cobertor estava escrito “Bala nos bala”, o que conforme a polícia é uma referência à facção criminosa “Bala na Cara”, conhecida por matar seus desafetos com tiros no rosto.

A Polícia Civil de Porto Alegre investiga o “perfil” de um jovem no FaceBook, onde foi divulgado nesta manhã, uma foto de uma cabeça humana entre várias armas, inclusive um fuzil. Além desta, outra foto de um corpo sem a cabeça foi publicado.