Cabeçada derruba vereador A Câmara Municipal de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba (PR), cassou o mandato do vereador Nelson Silva de Souza (PMDB), conhecido como Nelsão, por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de ter dado uma cabeçada no rosto do vereador Wilson Andrade (PSB), dentro do plenário, logo após a sessão do dia 21 de março. O advogado do vereador cassado, Guilherme Gonçalves, disse que recorrerá da decisão.