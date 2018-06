Cabo da PM é morto por assaltantes em Guarulhos Dois suspeitos foram presos no final da madrugada desta segunda-feira, 12, acusados de assassinar a tiros, na noite de domingo, 11, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, o cabo Polícia Militar Edilson dos Reis, de 45 anos. Segundo a polícia, Reis fazia compras numa padaria na Rua Brito de Alício Paiva, no bairro de Cidade Soinco, quando testemunhou um assalto a uma pizzaria e, à paisana, tentou prender o bandido que rendia clientes e funcionários, mas do lado de fora do estabelecimento havia mais dois assaltantes que aguardavam o cúmplice em um carro. Ao ver que o colega iria ser preso, a dupla atirou e atingiu o policial, que morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Geral de Guarulhos. Durante a madrugada dois dos suspeitos foram presos e encaminhados ao 7º Distrito Policial da cidade, mas a identificação deles ainda não havia sido informada até às 6h30.