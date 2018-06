Cabo da rede de trólebus se rompe e atinge 2 pessoas em SP Uma mulher e uma criança foram atingidos pelo cabo da rede de trólebus que se rompeu na Avenida de Pinedo, no Socorro, zona sul. O acidente ocorreu no início da tarde, quando a rede partiu atingindo as cabeças das vítimas. Elas foram socorridas por policiais civis que passavam pelo local e as levaram para o Hospital Regional Sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a avenida foi interditada entre a Avenida Robert Kennedy e a Rua Olívia Guedes, para os técnicos da Eletropaulo efetuarem reparos na rede.